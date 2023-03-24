Karppinen Antti Juhananpoika
Место рожденияKoirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения07.07.1892
Дата смерти31.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1892
Отец: Karppinen Juhana Pekanpoika
Мать: Anna Antintytär
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
31.08.1892
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя