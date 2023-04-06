Филатов Гермаген Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1865
Дата смертиВычислено 1896
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1865
Отец: Филатов Николай Николаевич
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1890
Работа или профессия
10.12.1892
Постановлением Иркутского губернатора за№10076 принят на Государственную службу с зачислением в штат Иркутского Общего Губернского Управления. (ГАИО ф.32 оп1д.3618
Бракосочетание
Вычислено 1895
Работа или профессия
10.02.1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
определён в Управление казенных железных дорог, по вольному найму. ГАИО ф32 оп1д.3618
Смерть
Вычислено 1896
Образование
08.06.1978
отчислен не окончив 5 класс Иркутского технического училища (ГАИО ф70 оп2 д.170 п.7007)