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Филатов Гермаген Николаевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

03.05.1865

Дата смерти

Вычислено 1896

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1865 и 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1865

Отец: Филатов Николай Николаевич

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
С 1890
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
10.12.1892
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Постановлением Иркутского губернатора за№10076 принят на Государственную службу с зачислением в штат Иркутского Общего Губернского Управления. (ГАИО ф.32 оп1д.3618
Бракосочетание
Вычислено 1895

Жена: Неизвестно Филатова Аполинария Исааковна

Работа или профессия
10.02.1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
определён в Управление казенных железных дорог, по вольному найму. ГАИО ф32 оп1д.3618
Смерть
Вычислено 1896
Образование
08.06.1978
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
отчислен не окончив 5 класс Иркутского технического училища (ГАИО ф70 оп2 д.170 п.7007)
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