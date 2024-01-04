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Шестовец Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Шестовец Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестовец (Журавская) Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
05.06.1965

Дочь: Голубицкая (Шестовец) Людмила Фёдоровна

Мать ребёнка: Шестовец (Журавская) Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
14.05.1970

Сын: Шестовец Геннадий Фёдорович

Мать ребёнка: Шестовец (Журавская) Мария Иосифовна

Смерть
1989

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