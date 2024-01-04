Шестовец Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Шестовец Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1965
Дочь: Голубицкая (Шестовец) Людмила Фёдоровна
Мать ребёнка: Шестовец (Журавская) Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
14.05.1970
Сын: Шестовец Геннадий Фёдорович
Мать ребёнка: Шестовец (Журавская) Мария Иосифовна
Смерть
1989