Кузьмин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Алексей

Мать: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Илья

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник. Председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
деревня Березовская
деревня Березовская
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