Кузьмин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Алексей
Мать: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Илья
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник. Председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
деревня Березовская
деревня Березовская