Сорокина (Лёпина) Параскева Андриановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лёпин Андриан Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1893 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.
Сын: Сорокин Михаил Зиновьевич
Отец ребёнка: Сорокин Зиновий Назарович
Щербачиха, Благовещенская волость, Варнавинский уезд
Смерть
Неизвестно