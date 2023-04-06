Сорокина (Лёпина) Параскева Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Лёпина) Параскева Андриановна

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Место рождения

Будилиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лёпин Андриан Гаврилович

Мать: не указана

Будилиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.07.1893 ст.

Муж: Сорокин Зиновий Назарович

Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.

Сын: Сорокин Михаил Зиновьевич

Отец ребёнка: Сорокин Зиновий Назарович

Щербачиха, Благовещенская волость, Варнавинский уезд
Смерть
Неизвестно
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