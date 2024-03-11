Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросенья Гавриловна
Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Гаврилович
Отец ребёнка: Наймушин Гаврил Хрысанфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно