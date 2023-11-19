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Жгун Екатерина Авксентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Никита Романович

Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.

Дочь: Жгун Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Жгун Никита Романович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1904 ст.

Дочь: Жгун Анна Никитична

Отец ребёнка: Жгун Никита Романович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1908 ст.

Дочь: Жгун Устиния Никитична

Отец ребёнка: Жгун Никита Романович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1910 ст.

Дочь: Жгун Ульяна Никитична

Отец ребёнка: Жгун Никита Романович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1913 ст.

Сын: Жгун Даниил Никитич

Отец ребёнка: Жгун Никита Романович

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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