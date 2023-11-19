Жгун Екатерина Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.
Дочь: Жгун Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Жгун Никита Романович
Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1904 ст.
Дочь: Жгун Анна Никитична
Отец ребёнка: Жгун Никита Романович
Рождение ребёнка
18.10.1908 ст.
Дочь: Жгун Устиния Никитична
Отец ребёнка: Жгун Никита Романович
Рождение ребёнка
10.08.1910 ст.
Дочь: Жгун Ульяна Никитична
Отец ребёнка: Жгун Никита Романович
Рождение ребёнка
11.12.1913 ст.
Сын: Жгун Даниил Никитич
Отец ребёнка: Жгун Никита Романович
Смерть
Неизвестно