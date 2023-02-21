Мочалов Филипп Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМочалов Филипп Митрофанович

Мочалов Филипп Митрофанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мочалов Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мочалова Наталья Корнеевна

Заверх, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мочалова Наталья Корнеевна

Заверх, Касторенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалова Наталья Корнеевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Орехово Касторенского района Курской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close