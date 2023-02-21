Мочалов Филипп Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мочалов Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мочалова Наталья Корнеевна
Рождение ребёнка
01.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мочалова Наталья Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Орехово Касторенского района Курской области