Белокур Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1893 ст.

Сын: Белокур Константин Павлович

Мать ребёнка: Белокур Татьяна Никифоровна

Хотень, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJW-W?i=380&cc=3511744&cat=966423
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Татьяна Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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