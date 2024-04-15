Белокур Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
02.10.1893 ст.
Сын: Белокур Константин Павлович
Мать ребёнка: Белокур Татьяна Никифоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJW-W?i=380&cc=3511744&cat=966423
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно