Ишмухаметов Газиз Мустафаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухаметов Газиз Мустафаевич

Ишмухаметов Газиз Мустафаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишмухаметов Мустафа Юсупович

Мать: Ишмухаметова ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ишмухаметов Сулейман Газизович

Мать ребёнка: Ишмухаметова ?

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ишмухаметов Аюп Газизович

Мать ребёнка: Ишмухаметова ?

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.