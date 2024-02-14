Ишмухаметов Газиз Мустафаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишмухаметов Мустафа Юсупович
Мать: Ишмухаметова ?
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ишмухаметов Сулейман Газизович
Мать ребёнка: Ишмухаметова ?
д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ишмухаметов Аюп Газизович
Мать ребёнка: Ишмухаметова ?
д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно