Вшивцев Тимофей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Тимофей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Вшивцев Яков Леонтиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Вшивцев Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Машкины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Вшивцев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Машкины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Филимоннова Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Машкины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Вшивцев Кондрат Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Машкины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Машкины, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1723
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