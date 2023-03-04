Вшивцев Тимофей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смерти1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Вшивцев Яков Леонтиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Вшивцев Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Вшивцев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Филимоннова Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Вшивцев Кондрат Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1723