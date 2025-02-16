Подкорытов Патрикей Андреев С 1713 по 1716 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Подкорытов Патрикей Андреев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился С 1713 по 1716 ст., Алапаиха, Верхотурский уезд, Пермская губерния

умер Неизвестно

Отец
Подкорытов Андрей Дмитриев1671 ст. г.р.
Мать
Подкорытова Анна1674 ст. г.р.
Дети
Подкорытов Михаил Патрикеев1741 ст. г.р.
Подкорытов Пётр Патрикеев1747 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1713 по 1716 ст.

Отец: Подкорытов Андрей Дмитриев

Мать: Подкорытова Анна

Алапаиха, Верхотурский уезд, Пермская губерния

Указан в 1743 27 лет Из Арамильской слободы крестьянский сын. В 1744 тот же возраст. В переписи 1721 года восьми лет. В 1710 в Арамильской слободе Подкорытовых не обнаружено. В 1727 тоже. Самое логичное место исхода -- Мурзинская слобода, д. Алапаиха или Ключи Верхотурского (на 1721) и Тобольского (ранее) уезда. На это указывает наличие сына Патрикея у Андрея Дмитриева в 1734 в дер. Алапаихе, что сходится с ревизией 1721 года.

Упоминание
1734 ст.
Алапаиха, Верхотурский уезд, Пермская губерния

ГАСО Ф.24. Оп.1. Д.503. Л.927. Перепись крестьянам. Возрасты не указаны. Мурзинской слободы деревни Алапаихи. Андрея Дмитриева Подкорытова сыновья Патракей и Панфил.

Место жительства
С 1740 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Из рекрут-крестьян. В заводе Императрицы Анны впервые фиксируется в 1742 году в числе "работников и закомплекных учеников"

Работа или профессия
С 20.06.1740 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

ГАСО Ф.24. Оп.12. Д.1760. Л.580об. 27 лет. Арамильской слободы крестьянский сын. В заводе с 1739 года. В должности с 20 июня 1740. Закомплектный ученик.

Рождение ребёнка
1741 ст.

Сын: Подкорытов Михаил Патрикеев

Мать ребёнка: не указана

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Упоминание
04.09.1742 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Ведомость по заводам. ГАСО Ф.24. Оп.12. Д.1760. Л.162,283об. Работники и закомплектные ученики Завода Императрицы Анны. Жалование годовое 16 руб. 87 1/4 коп. Из крестьян. Без отчества.

Упоминание
1743 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

ГАСО Ф.24. Оп.12. Д.1760. Л.580об. 27 лет. Арамильской слободы крестьянский сын. В заводе с 1739 года. В должности с 20 июня 1740. Закомплектный ученик.

Работа или профессия
С 12.12.1743 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Шмельцер. ГАСО Ф.24. Оп.12. Д.1760а. Л.31. В заводе с 1739 года. Арамильской слободы крестьянский сын. В должность вступил с 12 декабря 1743. Жалования в год 18 руб. Без отчества.

Упоминание
03.08.1744 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Шмельцер. ГАСО Ф.24. Оп.12. Д.1760а. Л.31. В заводе с 1739 года. Арамильской слободы крестьянский сын. В должность вступил с 12 декабря 1743. 27 лет. Жалования в год 18 руб. Без отчества

Упоминание
1745 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Ведомость по заводам ГАСО Ф.24. Оп.1. Д.1074. Л.252. Завод Императрицы Анны Ауфтрангер. Жалование годовое 18 руб. Из рекрут. Без отчества.

Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Подкорытов Пётр Патрикеев

Мать ребёнка: не указана

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.