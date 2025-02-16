Подкорытов Патрикей Андреев
мужской, родился С 1713 по 1716 ст., Алапаиха, Верхотурский уезд, Пермская губерния
умер Неизвестно
ОтецПодкорытов Андрей Дмитриев1671 ст. г.р.
МатьПодкорытова Анна1674 ст. г.р.
Дети
Подкорытов Михаил Патрикеев1741 ст. г.р.
Подкорытов Пётр Патрикеев1747 ст. г.р.
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Рождение
С 1713 по 1716 ст.
Отец: Подкорытов Андрей Дмитриев
Мать: Подкорытова Анна
Алапаиха, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1734 ст.
Алапаиха, Верхотурский уезд, Пермская губерния
Место жительства
С 1740 ст.
Работа или профессия
С 20.06.1740 ст.
Рождение ребёнка
1741 ст.
Сын: Подкорытов Михаил Патрикеев
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
04.09.1742 ст.
Упоминание
1743 ст.
Работа или профессия
С 12.12.1743 ст.
Упоминание
03.08.1744 ст.
Упоминание
1745 ст.
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Подкорытов Пётр Патрикеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Указан в 1743 27 лет Из Арамильской слободы крестьянский сын. В 1744 тот же возраст. В переписи 1721 года восьми лет. В 1710 в Арамильской слободе Подкорытовых не обнаружено. В 1727 тоже. Самое логичное место исхода -- Мурзинская слобода, д. Алапаиха или Ключи Верхотурского (на 1721) и Тобольского (ранее) уезда. На это указывает наличие сына Патрикея у Андрея Дмитриева в 1734 в дер. Алапаихе, что сходится с ревизией 1721 года.