Оводов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Оводов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова (Оводова) Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1950
Мать ребёнка: Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно