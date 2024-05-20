Оводов Сергей Алексеевич 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОводов Сергей Алексеевич

Оводов Сергей Алексеевич

Место рождения

Терновая Погореловка, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Оводов Алексей

Мать: не указана

Терновая Погореловка, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оводов Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова (Оводова) Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.10.1950

Сын: Оводов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Оводова (Новикова) Татьяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.