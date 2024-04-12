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Луценко Парасковья Никитина

Место рождения

Новый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Луценко Павел Иванов

Отец ребёнка: Луценко Иван Гаврилов

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Луценко Иван Гаврилов

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Луценко Иван Гаврилов

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Луценко Иван Гаврилов

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Луценко Иван Гаврилов

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Луценко Осип Иванов

Отец ребёнка: Луценко Иван Гаврилов

Новый Мерчик, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Иван Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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