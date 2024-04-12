Луценко Парасковья Никитина
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1770
Сын: Луценко Павел Иванов
Отец ребёнка: Луценко Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Луценко Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Луценко Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Луценко Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Луценко Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Луценко Осип Иванов
Отец ребёнка: Луценко Иван Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно