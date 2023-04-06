Кочетков Яков Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1893
Рождение ребёнка
22.09.1894
Сын: Кочетков Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Кочеткова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
04.09.1898
Сын: Кочетков Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Кочеткова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
26.01.1902
Дочь: Кочеткова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Кочеткова Татьяна Сергеевна
Смерть
Неизвестно