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Кочетков Яков Степанович

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Место рождения

Балахоновка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Балахоновка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1893

Жена: Кочеткова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
22.09.1894

Сын: Кочетков Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Кочеткова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
04.09.1898

Сын: Кочетков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Кочеткова Татьяна Сергеевна

Балахоновка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1902

Дочь: Кочеткова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Кочеткова Татьяна Сергеевна

Балахоновка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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