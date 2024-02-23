Богданова Лилия Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1994
Дочь: Богданова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович
Климово, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.02.1999
Дочь: Богданова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
07.03.2009
Дочь: Богданова Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно