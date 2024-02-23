Богданова Лилия Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Лилия Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1994

Дочь: Богданова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович

Климово, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
15.02.1999

Дочь: Богданова Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
07.03.2009

Дочь: Богданова Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Сергей Александрович

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