Пономарев Владислав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Владислав Владимирович

Пономарев Владислав Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.12.2006

Жена: Пономарева Екатерина Юрьевна

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
17.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Юрьевна

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
09.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Юрьевна

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close