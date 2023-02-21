Пономарев Владислав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.12.2006
Рождение ребёнка
17.06.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Юрьевна
Рождение ребёнка
09.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Юрьевна