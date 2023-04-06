Самойлова (Черникова) Софья Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.08.1786
Дата смерти03.03.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
03.03.1854