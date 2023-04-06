Никитский Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения06.02.1842
Дата смерти22.11.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1860 по 1866
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1860
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1866 по 1886
г. Варшава, Польша
Смерть
22.11.1886
г. Варшава, Польша