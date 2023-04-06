Никитский Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитский Александр Иванович

Никитский Александр Иванович

avatar

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

06.02.1842

Дата смерти

22.11.1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1860 по 1866
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1860
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1866 по 1886
г. Варшава, Польша
Смерть
22.11.1886
г. Варшава, Польша
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close