Хлебников Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебников Сергей Иванович

Место рождения

Москва

Дата рождения

07.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хлебникова Прасковья Илларионовна

Москва
Рождение ребёнка
1965

Сын: Хлебников Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Хлебникова Инесса

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебников Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Хлебникова Инесса

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова Инесса

Москва
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