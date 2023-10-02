Хлебников Сергей Иванович
Место рожденияМосква
Дата рождения07.10.1937
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
1965
Сын: Хлебников Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Хлебникова Инесса
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хлебникова Инесса
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлебникова Инесса
Москва