Комарков Ларион Ларионович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти19.05.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Антонова Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Комаркова Александра Родионовна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Комаркова Елена Ларионовна
Мать ребёнка: Комаркова Александра Родионовна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Комарков Феодор Ларионович
Мать ребёнка: Комаркова Александра Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1914
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