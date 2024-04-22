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Комарков Ларион Ларионович

Место рождения

Сельцы, Можайский, Московская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

19.05.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Комарков Иларион Дмитриевич

Мать: Комаркова Елена Пафнутьевна

Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Антонова Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Комаркова Александра Родионовна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Комаркова Елена Ларионовна

Мать ребёнка: Комаркова Александра Родионовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Комарков Феодор Ларионович

Мать ребёнка: Комаркова Александра Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комаркова Александра Родионовна

Смерть
19.05.1914
Сельцы, Можайский, Московская область
удар деревом https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-4969/ стр72
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