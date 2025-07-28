Страйков Дмитрий Иванович 24.10.1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Страйков Дмитрий Иванович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 24.10.1831 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Страйков Иван ФедосеевичНеизвестно г.р.
Дети
Страйков Степан Дмитриевич20.10.1853 ст. г.р.
Страйков Фрол Дмитриевич13.08.1856 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1831 ст.

Отец: Страйков Иван Федосеевич

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес Помещицы Извольской крестьянин

Крещение
26.10.1831 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес

Бракосочетание
29.01.1850 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1853 ст.

Сын: Страйков Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
13.08.1856 ст.

Сын: Страйков Фрол Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1859 ст.

Сын: Страйков Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1862 ст.

Дочь: Михалева (Близнец Страйкова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
29.08.1862 ст.

Сын: Страйков (Близнец) Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
02.10.1864 ст.

Сын: Страйков Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
07.09.1867 ст.

Сын: Страйков Аким Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
01.11.1869 ст.

Сын: Стройков Ларион Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
06.01.1875 ст.

Сын: Страйков Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Мишечкина (Страйкова) Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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