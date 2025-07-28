Страйков Дмитрий Иванович
мужской, родился 24.10.1831 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецСтрайков Иван ФедосеевичНеизвестно г.р.
Дети
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Отец: Страйков Иван Федосеевич
Мать: не указана
Жена: скрыто настройками приватности
Сын: Страйков Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Михалева (Близнец Страйкова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Страйков (Близнец) Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Страйков Роман Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Стройков Ларион Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Страйков Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Мишечкина (Страйкова) Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Никольская церковь села Выжелес Помещицы Извольской крестьянин