Владимиров Александр Владимирович
Место рожденияд. Рычково, Владимирская область
Дата рождения1829
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Владимиров Владимир Егорьевич
Мать: не указана
д. Рычково, Владимирская область
Рождение ребёнка
1858
Сын: Владимиров Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Владимиров Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1904