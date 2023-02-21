Владимиров Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Александр Владимирович

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Место рождения

д. Рычково, Владимирская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Владимиров Владимир Егорьевич

Мать: не указана

д. Рычково, Владимирская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Владимиров Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Владимиров Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1904
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