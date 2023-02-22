Снегов Иван Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снегов Иван Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Снегов Спиридон

Мать: Снегова Прасковья

Рождение ребёнка
25.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снегова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
10.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снегова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снегова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снегова Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно
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