Снегов Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Снегов Спиридон
Мать: Снегова Прасковья
Рождение ребёнка
25.11.1958
Рождение ребёнка
10.11.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно