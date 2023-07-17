Селивина Силивина Селявина Елена Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Селивин Силивин Селявин Никон Афиногенович
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович
Сын: Селивин Силивин Селявин Герасим Афиногенович
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович
Дочь: Селивина Силивина Селявина Матрона Афиногеновна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович
Дочь: Селивина Силивина Селявина Иульяна/Ульяна Афиногеновна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович
Дочь: (Селивина Силивина Селявина) Надежда Афиногеновна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович
Сын: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович
Сын: Селивин Силивин Селявин Карп Афиногенович
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович
Дочь: Селивина Силивина Селявина Екатерина Афиногеновна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович
Дочь: (Селивина Силивина Селявина) Варвара Афиногеновна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович