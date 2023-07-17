Селивина Силивина Селявина Елена Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивина Силивина Селявина Елена Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Селивин Силивин Селявин Никон Афиногенович

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Селивин Силивин Селявин Герасим Афиногенович

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Селивина Силивина Селявина Матрона Афиногеновна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Селивина Силивина Селявина Иульяна/Ульяна Афиногеновна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Селивина Силивина Селявина) Надежда Афиногеновна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Жеремино Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Селивин Силивин Селявин Карп Афиногенович

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Селивина Силивина Селявина Екатерина Афиногеновна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Селивина Силивина Селявина) Варвара Афиногеновна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Селявин Афиноген Семёнович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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