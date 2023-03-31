Зуева Оксана Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1982
Рождение ребёнка
26.04.2001
Сын: Темгеневский Владислав Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.07.2006
Дочь: Жерносек Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.11.2021
Дочь: Подлеснова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.09.2022
Сын: Подлеснов Иван Николаевич
Отец ребёнка: не указан