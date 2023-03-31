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Зуева Оксана Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1982

Отец: Жерносек Леонид Леонидович

Мать: Жерносек Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
26.04.2001

Сын: Темгеневский Владислав Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.07.2006

Дочь: Жерносек Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.11.2021

Дочь: Подлеснова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.09.2022

Сын: Подлеснов Иван Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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