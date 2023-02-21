Безуглая Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безуглая Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Безуглый Федор Иванович

Отец ребёнка: Безуглый Иван

Каменка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.05.1905

Дочь: Гудова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Безуглый Иван

Каменка, Сумська область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Безуглый Павел Иванович

Отец ребёнка: Безуглый Иван

Каменка, Сумська область
Рождение ребёнка
?.11.1922

Дочь: Безуглая Анна Ивановна

Отец ребёнка: Безуглый Иван

Смерть
Неизвестно
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