Родченкова-Чернухина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Родченкова-Чернухина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Родченкова-Чернухина Матрена Петровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Родченков-Чернухин Николай Петрович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Родченкова-Чернухина Мария Петровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Родченкова-Чернухина Акилина Петровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Родченкова-Чернухина Елена Петровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно