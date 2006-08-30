Чуева (Дмитриева) Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1920
Дата смерти30.08.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1920
Отец: Дмитриев Афанасий
Мать: Дмитриева Агриппина
Рождение ребёнка
14.07.1944
Дочь: Севостьянова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Чуев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
14.05.1946
Дочь: Ефимова Кваскова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Чуев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
20.03.1950
Отец ребёнка: Чуев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
23.05.1952
Дочь: Семенова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Чуев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
08.10.1960
Отец ребёнка: Чуев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
06.02.1966
Дочь: Мартынов Лебеткина Марина Васильевна
Отец ребёнка: Чуев Василий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.2006