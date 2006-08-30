Чуева (Дмитриева) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуева (Дмитриева) Екатерина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1920

Дата смерти

30.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1920

Отец: Дмитриев Афанасий

Мать: Дмитриева Агриппина

Рождение ребёнка
14.07.1944

Дочь: Севостьянова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Чуев Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
14.05.1946

Дочь: Ефимова Кваскова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Чуев Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
20.03.1950

Сын: Чуев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Чуев Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
23.05.1952

Дочь: Семенова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Чуев Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
08.10.1960

Сын: Чуев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Чуев Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
06.02.1966

Дочь: Мартынов Лебеткина Марина Васильевна

Отец ребёнка: Чуев Василий Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуев Василий Терентьевич

Смерть
30.08.2006
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