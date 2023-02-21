Райцес Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1906
Сын: Райцес Исаак
Мать ребёнка: Райцес Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Новосибирск
по словам Исаака, купец второй гильдии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латинский Леля
Мать ребёнка: Райцес Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люба
Мать ребёнка: Райцес Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Райцес Коля
Мать ребёнка: Райцес Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Райцес Анна
Смерть
Неизвестно