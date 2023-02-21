Райцес Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райцес Наум

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1906

Сын: Райцес Исаак

Мать ребёнка: Райцес Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Новосибирск
по словам Исаака, купец второй гильдии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латинский Леля

Мать ребёнка: Райцес Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люба

Мать ребёнка: Райцес Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Райцес Коля

Мать ребёнка: Райцес Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райцес Анна

Смерть
Неизвестно
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