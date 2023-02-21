Аликина Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аликина Алёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аликин Сергей Анатольевич

Мать: Аликина Галина Викторовна

Рождение ребёнка
14.11.2007

Дочь: Кучумова Аделина РАфисовна

Отец ребёнка: Кучумов Рафис Раисович

Рождение ребёнка
18.09.2011

Дочь: Юсуфьянова София Евгеньевна

Отец ребёнка: Юсуфьянов Евгений Шамилевич

Рождение ребёнка
28.08.2017

Сын: Шукюров Давид Эмильевич

Отец ребёнка: Шукюров Эмиль Видадиевич

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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