Аликина Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.2007
Дочь: Кучумова Аделина РАфисовна
Отец ребёнка: Кучумов Рафис Раисович
Рождение ребёнка
18.09.2011
Дочь: Юсуфьянова София Евгеньевна
Отец ребёнка: Юсуфьянов Евгений Шамилевич
Рождение ребёнка
28.08.2017
Отец ребёнка: Шукюров Эмиль Видадиевич
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра