Останина Дарья Деева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Дарья Деева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Федора Моисеева

Отец ребёнка: Останин Моисей (Мосей) Алексеев

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Пелагея Моисеева

Отец ребёнка: Останин Моисей (Мосей) Алексеев

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Останин Митрофан Моисеев

Отец ребёнка: Останин Моисей (Мосей) Алексеев

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Моисей (Мосей) Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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