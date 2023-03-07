Останина Дарья Деева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Федора Моисеева
Отец ребёнка: Останин Моисей (Мосей) Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Пелагея Моисеева
Отец ребёнка: Останин Моисей (Мосей) Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Останин Моисей (Мосей) Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762