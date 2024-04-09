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Суровая Анна Ивановна

Место рождения

Иванищево, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванищево, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.11.1906

Дочь: Фёдорова (Суровая) Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Суровой Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Суровой Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Суровой Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
24.04.1919

Сын: Суровой Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Суровой Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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