Суровая Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1906
Дочь: Фёдорова (Суровая) Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Суровой Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1914
Отец ребёнка: Суровой Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1919
Сын: Суровой Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Суровой Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно