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Голубев Павел Савинович

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Место рождения

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Голубев Валерий Павлович

Мать ребёнка: Голубева Мария Сергеевна

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Геннадий павлович

Мать ребёнка: Голубева Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
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