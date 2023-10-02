Тихомирова Анна Никанорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.
Дочь: Владимирова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Тихомиров Яков Филипов
Рождение ребёнка
09.02.1881 ст.
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Тихомиров Яков Филипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Тихомиров Яков Филипов
1901-30(?), 1907 - 33(?)
Смерть
Неизвестно