Тихомирова Анна Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова Анна Никанорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

1907 - 63
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.

Дочь: Владимирова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Тихомиров Яков Филипов

Лаврушево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.02.1881 ст.

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Тихомиров Яков Филипов

Лаврушево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Тихомиров Яков Филипов

1901-30(?), 1907 - 33(?)
Смерть
Неизвестно
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