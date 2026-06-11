Шевченкова Татьяна Яковлева
женский, родилась 1792
умерла Неизвестно
Супруги
Шевченко Лаврентий Иванов1792 г.р.
Дети
Шевченко Константин Лаврентьев1814 г.р.
(Шевченкова) Фекла Лаврентьева1828 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шевченко Константин Лаврентьев
Отец ребёнка: Шевченко Лаврентий Иванов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Шевченкова) Фекла Лаврентьева
Отец ребёнка: Шевченко Лаврентий Иванов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шевченко Филипп Лаврентьев
Отец ребёнка: Шевченко Лаврентий Иванов
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка
Смерть
Неизвестно