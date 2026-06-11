Шевченкова Татьяна Яковлева 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Шевченкова Татьяна Яковлева

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1792

умерла Неизвестно

Супруги
Шевченко Лаврентий Иванов1792 г.р.
Дети
Шевченко Константин Лаврентьев1814 г.р.
(Шевченкова) Фекла Лаврентьева1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Лаврентий Иванов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шевченко Константин Лаврентьев

Отец ребёнка: Шевченко Лаврентий Иванов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Шевченкова) Фекла Лаврентьева

Отец ребёнка: Шевченко Лаврентий Иванов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шевченко Филипп Лаврентьев

Отец ребёнка: Шевченко Лаврентий Иванов

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Павловская волость, село Павловка

Смерть
Неизвестно

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