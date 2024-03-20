Syberg Arne Valdemar
Место рожденияStockholm, Katarina fg, (A), Швеция
Дата рождения29.12.1908
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1906 и 1915
Bista (Bistaborg), Kalmar, Uppsala, Uppland, Sweden
Рождение
29.12.1908
Отец: Syberg John Fredrik
Мать: Alma Matilda
Stockholm, Katarina fg, (A), Швеция
Место жительства
Между 1909 и 1918
Enskede Wstad., Brännkyrka, Stockholms, Södermanland, Sweden
Место жительства
1921
Brännkyrka, Stockholms, Södermanland, Sweden
Похороны
07.05.1927
Norra begravningsplatsen, Stockholm, (A), Швеция
Смерть
1927