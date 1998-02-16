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Викар Ирина Владимировна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.04.1914

Дата смерти

16.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1914

Отец: Викар Владимир Давидович

Мать: Викар Анна Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Родилась 6 апреля 1914 года, крещена 23 апреля 1914 г. по юлианскому календарю в Спасо-Бочаринской церкви г. Санкт-Петербурга.
Бракосочетание
07.12.1936

Муж: Филоненко Константин Иосифович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Военная награда
04.12.1943
Медаль "За оборону Ленинграда"
Военная награда
1946
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне"
Награда
1958
Медаль "В память 250-летия Ленинграда"
Смерть
16.02.1998
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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