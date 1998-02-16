Викар Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.04.1914
Дата смерти16.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1914
Отец: Викар Владимир Давидович
Мать: Викар Анна Ивановна
Родилась 6 апреля 1914 года, крещена 23 апреля 1914 г. по юлианскому календарю в Спасо-Бочаринской церкви г. Санкт-Петербурга.
Бракосочетание
07.12.1936
Военная награда
04.12.1943
Медаль "За оборону Ленинграда"
Военная награда
1946
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне"
Награда
1958
Медаль "В память 250-летия Ленинграда"
Смерть
16.02.1998