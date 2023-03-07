Румянцев александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРумянцев александр

Румянцев александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1978

Отец: Румянцев Сергей

Мать: Румянцева Нина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close