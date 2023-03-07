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Румянцев александр
Румянцев александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1978
Пол
Мужской
Отец
Румянцев Сергей
Мать
Румянцева Нина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1978
Отец:
Румянцев Сергей
Мать:
Румянцева Нина
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