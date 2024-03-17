Овсянников Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянников Леонид Михайлович

Овсянников Леонид Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Николай Леонидович

Мать ребёнка: Овсянникова (Лимонова) Лидия Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова (Лимонова) Лидия Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова (Лимонова) Лидия Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова (Лимонова) Лидия Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова (Лимонова) Лидия Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова (Лимонова) Лидия Андриановна

Смерть
Неизвестно

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