Решетуха Ефросиния Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1936
Дочь: Николаенко Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Решетуха Яков Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетуха Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Решетуха Яков Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Решетуха Яков Федотович
Смерть
Неизвестно