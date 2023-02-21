Решетуха Ефросиния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетуха Ефросиния Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1936

Дочь: Николаенко Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Решетуха Яков Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетуха Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Решетуха Яков Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетуха Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Решетуха Яков Федотович

Смерть
Неизвестно
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