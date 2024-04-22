Хлопин Владислав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопин Владислав Александрович

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1995

Отец: Александр

Мать: Лидия

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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