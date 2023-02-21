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Terman (Terman) Shifra Zelda
Terman (Terman) Shifra Zelda
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Место рождения
Mogilev, Russia
Дата рождения
02.06.1876
Пол
Женский
Отец
Терман Иосиф
1850 г.р.
Мать
Терман (Бляхман) Хана
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1876
Отец:
Терман Иосиф
Мать:
Терман Хана
Mogilev, Russia
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