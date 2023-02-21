Terman (Terman) Shifra Zelda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Terman (Terman) Shifra Zelda

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Место рождения

Mogilev, Russia

Дата рождения

02.06.1876

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1876

Отец: Терман Иосиф

Мать: Терман Хана

Mogilev, Russia
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