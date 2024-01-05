Милашенко (Бережная) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милашенко (Бережная) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Бережной Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1881

Муж: Милашенко Иван Петрович

Николаевская ц. с.Заветинского 1881
Рождение ребёнка
09.07.1889

Сын: Милашенко Михаил

Отец ребёнка: Милашенко Иван Петрович

Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
04.01.1895

Сын: Милашенко Василий

Отец ребёнка: Милашенко Иван Петрович

Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
23.05.1896

Сын: Милашенко Симеон

Отец ребёнка: Милашенко Иван Петрович

Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
01.04.1899

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Милашенко Иван Петрович

Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
07.01.1905

Сын: Милашенко Павел Иванович

Отец ребёнка: Милашенко Иван Петрович

Казанская ц. х.Кичкин Черноярского уезда
Смерть
Неизвестно
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