Милашенко (Бережная) Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Бережной Сергей
Бракосочетание
04.11.1881
Николаевская ц. с.Заветинского 1881
Рождение ребёнка
09.07.1889
Сын: Милашенко Михаил
Отец ребёнка: Милашенко Иван Петрович
Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
04.01.1895
Сын: Милашенко Василий
Отец ребёнка: Милашенко Иван Петрович
Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
23.05.1896
Сын: Милашенко Симеон
Отец ребёнка: Милашенко Иван Петрович
Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
01.04.1899
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Милашенко Иван Петрович
Николаевская ц. с.Заветинского
Рождение ребёнка
07.01.1905
Отец ребёнка: Милашенко Иван Петрович
Казанская ц. х.Кичкин Черноярского уезда
Смерть
Неизвестно