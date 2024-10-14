Осипова Аксинья Гордеевна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Осипова Аксинья Гордеевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1838

умерла 1888

Супруги
Федор Максимович1836 г.р.
Дети
(Афонина) Авдотья Федоровна1858 г.р.
Афонин Константин Федорович1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Максимович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Афонина) Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Максимович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Афонин Константин Федорович

Отец ребёнка: Федор Максимович

Рождение ребёнка
03.03.1868

Дочь: (Афонина) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Максимович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Меркулова (Афонина) Евфросинья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Максимович

Смерть
1888

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