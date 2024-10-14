Осипова Аксинья Гордеевна
женский, родилась 1838
умерла 1888
Супруги
Федор Максимович1836 г.р.
Дети
(Афонина) Авдотья Федоровна1858 г.р.
Афонин Константин Федорович1863 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Максимович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Афонина) Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Максимович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Афонин Константин Федорович
Отец ребёнка: Федор Максимович
Рождение ребёнка
03.03.1868
Дочь: (Афонина) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Максимович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Меркулова (Афонина) Евфросинья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Максимович
Смерть
1888