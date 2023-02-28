Скворцова (Панкова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Панкова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1949

Дочь: Котенко Алла Викторовна

Отец ребёнка: Скворцов Виктор Арсентьевич

Рождение ребёнка
18.01.1952

Дочь: Скворцова Тамара Викторовна

Отец ребёнка: Скворцов Виктор Арсентьевич

Рождение ребёнка
05.11.1956

Дочь: Минаева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Скворцов Виктор Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Василий Викторович

Отец ребёнка: Скворцов Виктор Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Виктор Арсентьевич

Смерть
1956
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