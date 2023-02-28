Скворцова (Панкова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1949
Дочь: Котенко Алла Викторовна
Отец ребёнка: Скворцов Виктор Арсентьевич
Рождение ребёнка
18.01.1952
Дочь: Скворцова Тамара Викторовна
Отец ребёнка: Скворцов Виктор Арсентьевич
Рождение ребёнка
05.11.1956
Дочь: Минаева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Скворцов Виктор Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Василий Викторович
Отец ребёнка: Скворцов Виктор Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956