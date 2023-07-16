Абдулова Заяна (Одна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.2009
Дочь: Абдулова Амуланга Игоревна
Отец ребёнка: Абдулов Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
08.07.2015
Дочь: Абдулова Дельгир Игоревна
Отец ребёнка: Абдулов Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
30.09.2021
Отец ребёнка: Абдулов Игорь Владимирович