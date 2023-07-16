Абдулова Заяна (Одна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулова Заяна (Одна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хулхачиев Николай Дживрляевич

Мать: Хулхачиева - Дорджиева Зоя Чучеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулов Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
27.01.2009

Дочь: Абдулова Амуланга Игоревна

Отец ребёнка: Абдулов Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
08.07.2015

Дочь: Абдулова Дельгир Игоревна

Отец ребёнка: Абдулов Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
30.09.2021

Сын: Абдулов Сумьян Игоревич

Отец ребёнка: Абдулов Игорь Владимирович

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