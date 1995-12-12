Мироненко Валерий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1995
Отец: Мироненко Владимир Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.2017
Сын: Мироненко Роман Валерьевич
Мать ребёнка: Мироненко Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана