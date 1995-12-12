Мироненко Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко Валерий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1995

Отец: Мироненко Владимир Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.2017

Сын: Мироненко Роман Валерьевич

Мать ребёнка: Мироненко Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мироненко Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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