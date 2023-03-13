Шибанова Катерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Шибановъ Игнатий
Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Шибановъ Игнатий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Шибановъ Петръ
Отец ребёнка: Шибановъ Игнатий
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибановъ Игнатий