Шибанова Катерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанова Катерина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Шибановъ Игнатий

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Шибановъ Игнатий

Рождение ребёнка
1768

Сын: Шибановъ Петръ

Отец ребёнка: Шибановъ Игнатий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибановъ Игнатий

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