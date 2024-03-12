Волдин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волдин Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Волдин Егор

Мать: Волдина Анна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Волдина Татьяна

Сынг-Вар
Рождение ребёнка
25.05.1938

Сын: Волдин Владимир

Мать ребёнка: Волдина Татьяна

деревня Сын-Вар
по информации Павла Ивановича Лозямова (Хилы Щюрас Ики -Внук человека по прозвищу Купец), 1942 года рождения, из Кышика. Он хорошо знал В. Волдина. Владимир родился не в самом Сын- Варе, а недалеко от... Показать все
Рождение ребёнка
1940

Сын: Волдин Яков

Мать ребёнка: Волдина Татьяна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Волдин Василий

Мать ребёнка: Волдина Татьяна

Сынг-Вар
Рождение ребёнка
1947

Сын: Волдин Степан

Мать ребёнка: Волдина Татьяна

Сынг-Вар
Рождение ребёнка
1951

Сын: Волдин Илья

Мать ребёнка: Волдина Татьяна

Сынг-Вар
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (рыбак, охотник)
Смерть
Неизвестно
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