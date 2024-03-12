Волдин Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Волдин Егор
Мать: Волдина Анна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Волдина Татьяна
Сынг-Вар
Рождение ребёнка
25.05.1938
Сын: Волдин Владимир
Мать ребёнка: Волдина Татьяна
деревня Сын-Вар
по информации Павла Ивановича Лозямова (Хилы Щюрас Ики -Внук человека по прозвищу Купец), 1942 года рождения, из Кышика. Он хорошо знал В. Волдина. Владимир родился не в самом Сын- Варе, а недалеко от... Показать все
Рождение ребёнка
1940
Сын: Волдин Яков
Мать ребёнка: Волдина Татьяна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Волдин Василий
Мать ребёнка: Волдина Татьяна
Сынг-Вар
Рождение ребёнка
1947
Сын: Волдин Степан
Мать ребёнка: Волдина Татьяна
Сынг-Вар
Рождение ребёнка
1951
Сын: Волдин Илья
Мать ребёнка: Волдина Татьяна
Сынг-Вар
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (рыбак, охотник)
Смерть
Неизвестно